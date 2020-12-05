انجامينا 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو، بالأمين الدائم لمجموعة الساحل الخمس، ممان ساميو صديكو، النيجيري الجنسية.وأفاد بيان صادر عن موقع رئاسة جمهورية تشاد اليوم، أن الأمين الدائم، تناول في تصريحات اثر اللقاء دور تشاد الفاعل في استتباب الأمن وبسط الاستقرار في دول المجموعة، مضيفًا أن الرئيس ديبي أكد أن بلاده لا تزال على موقفها من اجل النهوض بالقارة الأفريقية.وأشار إلى انه عرض المشاريع والخطط المستقبلية في مجموعة دول الساحل، على الرئيس إدريس ديبي اتنو.// انتهى //03:26ت م0161