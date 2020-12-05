تونس 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عزم تونس على اقتناء 6 ملايين جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، لتطعيم 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل 25 % من مجموع السكان.وأضاف الوزير التونسي في تصريحات اليوم، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50 %من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع رزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد 19، وإستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح.وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 7ر12 % من مجموع التونسيين.// انتهى //03:38ت م0162