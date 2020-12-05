الرياض 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسحقق فريق الاتفاق بطولة الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات لموسم 2019 - 2020، بعد فوزه على فريق القادسية بنتيجة 6 - 5 في المباراة النهائيةالتي جرت بينهما مساء أمس على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وتوج الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، فريق الاتفاق بكأس البطولة والميداليات الذهبية بالإضافة إلى المكافآت المالية، فيما سلّم فريق القادسية صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية والمكافآت المالية.// انتهى //08:15ت م0011