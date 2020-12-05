مكة المكرمة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واساستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، عددًا من متطوعي إدارة النشاط الاجتماعي (وحدة التطوع) التابعة للإدارة العامة لتعليم مكة.وأوضح مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة خالد الشلوي أهمية مشاركة المتطوعين وما يقدمونه لخدمة بيت الله الحرام وقاصديه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الرئاسة العامة، لتحقيق أحد أهم أهدافها الاجتماعية، وتسخير طاقات الأفراد وبناء الإنسان وتوجيهه إلى إنماء واقعه نحو واحدة من أهم الأهداف النبيلة، والوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحى سنوياً، واستناداً إلى عمق الحرمين الشريفين وبُعدهما الإسلامي والتوجيهي والإرشادي.من جانبهم عبر متطوعو النشاط الاجتماعي بتعليم مكة عن بالغ سعادتهم بالعمل التطوعي بالمسجد الحرام لما له من عظيم الأجر والثواب عند المولى -عز وجل- مؤكدين أهمية إشغال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى حياتهم العلمية والمهنية والأثر الكبير الذي تحدثه المشاركة التطوعية.// انتهى //09:26ت م0015