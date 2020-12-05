القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور في محافظتي القاهرة والجيزة.وسلطت الضوء على الزيارة التي سيقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غداً إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.وتناقلت صحف السبت تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخاصة الـ ٣١ للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة لجائحة كورونا، حق الدول النامية في النفاذ للمصل المضاد للجائحة لكونه سلعة ذات منفعة عامة.ونشرت دعوة مجلس النواب الليبي، أعضائه لعقد جلسة رسمية بمدينة بنغازي بعد غد، لمناقشة التطورات الراهنة.وعرجت صحف القاهرة على تأكيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات اقتصادية صارمة على تركيا من المقرر مناقشتها خلال القمة الأوروبية التي ستعقد يوم 10 من الشهر الجاري، داعيًا تركيا إلى التوقف عن استفزازاتها والنبرة العدائية التي تنتهجها خلال تنقيبها عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.‏ // انتهى //09:41ت م0016