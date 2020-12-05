بيروت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحذيرات المتصاعدة الأممية والدولية تجاه التدهور الذي يشهده لبنان وفي هذا السياق عرضت لموقف وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي الذي دعا المسؤولين إلى التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة إقتصادية شاملة.كما تطرقت إلى ما قاله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني ذكر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي.إقليميا لفتت إلى إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن إحلال الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ما لم تتم تسوية الصراع الإسرائيلي – العربي.وأخبرت عن تأكيد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر التقارير التي تحدثت عن تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد.دوليا نقلت تحذيرات منظمة الصحة العالمية التي أطلقها المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين من أن تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.// انتهى //09:51ت م0017