القاهرة 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 ديسمبر 2020 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 5ر6 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر642 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11015 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.97% مسجلاً 2088 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 3.11% لينهي التعاملات عند مستوى 3038 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 9ر10 مليارات جنيه من خلال تداول 2710 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية.// انتهى //10:23ت م0019