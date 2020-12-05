جيزان 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ممثلاً بمركز الأبحاث الزراعية أمس، فعاليات اليوم الحقلي عن المحاصيل الحقلية الواعدة بالمنطقة.وأوضح مدير مركز الأبحاث الزراعية بجازان المهندس محمد بن يحيى حكمي، أن الفعاليات شملت تقديم شرح للمزارعين عن المحاصيل الحقلية الواعدة في منطقة جازان وطريقة ‏زراعتها وخطوات الري والأسمدة وكل ما يتعلق به المحاصيل الحقلية‏.وبين أن المختصين بالمركز أجابوا عن أسئلة المزارعين حول المحاصيل الحقلية بشكل خاص و الأسئلة الزراعية كافة.// انتهى //10:23ت م0020