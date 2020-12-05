إسلام آباد 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في باكستان من خلال تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة نظراً لاستمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس ضمن موجته الثانية.وسلطت الضوء على التزام باكستان والصين بمواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني رغم مساعي بعض الأطراف إلى إفشاله.وأخبرت عن الانفجار الذي وقع أمس في مدينة راولبندي وأسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة بجروح.وتطرقت إلى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 65 مليون إصابة، وأكثر من 1.5 مليون حالة وفاة منذ ظهور الفيروس.أفغانياً أخبرت عن مقتل ثلاثة جنود من رجال قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة شرق أفغانستان.// انتهى //10:36ت م0023