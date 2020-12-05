الدمام 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 05 ديسمبر 2020 م واسنظمت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستر فرع الخبر، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر2020م، وذلك يمقر الجمعية.وتضمنت الفعالية عدداً من الأركان التثقيفية، والتوعوية، والفنية، إضافة إلى عدد من الأنشطة الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي تحرص الجمعية عليها للحفاظ على سلامة المعاقين وذويهم، كما شهدت الفعالية توقيع اتفاقيات الاستقطاع الخيري، وافتتاح مشروع وحدة التدريب المهاري "بنين" كأحد مخرجات التطوير، وتكريم شركاء النجاح والداعمينّ.// انتهى //10:43ت م0024