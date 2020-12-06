رام الله 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 15 حالة وفاة، و 1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 1030 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأشارت صحف الأحد إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حول استقبال العام الجديد في الوقت الذي نأمل فيه لإنهاء الانقسام ، ومواجهة الاحتلال .وأولت اهتمامًا بتصريح مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، أن بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة لتوثيق وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني .ونشرت إدانة جامعة الدول العربية، لجريمة قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للطفل علي أبو عليا من قرية المغير شرق مدينة رام الله.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات المهندس جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة جراء الحصار الإٍسرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، وشدد على أن جائحة كورونا زادت من حالة التدهور.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن تمكن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن من تأمين دعم أغلبية الأعضاء في المجمع الانتخابي رسميا، بعد تأكيد ولاية كاليفورنيا فوزه في التصويت.ولفتت الصحف النظر إلى تعرض سفينة تجارية لهجوم قبالة سواحل اليمن ، حسبما أعلنت هيئة للنقل البحري مقرها المملكة المتحدة أمس السبت.// انتهى //10:53ت م0017