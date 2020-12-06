سكاكا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسنجح بفضل الله فريق طبي جراحي متخصص في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في مدينة سكاكا في إجراء 47 جراحة نوعية في وحدة المفاصل والمناظير في المستشفى وذلك خلال ثلاثة الأشهر الماضية، وتكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد ، حيث غادر المرضى المستشفى لاستكمال العلاج الطبيعي والتأهيلي بعد فترة النقاهة المقررة لهم من قبل الطبيب المعالج.وأوضحت صحة الجوف أن هذه العمليات الجراحية النوعية شملت جراحات ترميم الرباط الصليبي الأمامي للركبة بالمنظار ، وإصلاح الغضاريف الهلالية للركبة بالمنظار ، وجراحات الكتف وإصلاح الأوتار الرباعية والخلع المتكرر بالمنظار ، وكسور حوض معقدة ، وعمليات استبدال مفاصل الركبة.وأشارت إلى قبول جميع الحالات المرسلة على نظام إحالتي من المناطق المحيطة -ولله الحمد - والتي تخص الإصابات الرياضية والمفاصل.وتعّد تقنية المنظار الجراحي من التقنيات الحديثة التي تسهم في تقليل معاناة المرضى، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتقليل العطل الناتج من فترة شفاء المريض حيث يستطيع المريض العمل بعد العملية.وتأتي هذه الإنجازات ثمرةً للتعاون المشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف ممثلةً في كلية الطب.// انتهى //10:55ت م0019