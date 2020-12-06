إسلام آباد 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار في باكستان ضمن الموجة الثانية حيث تجاوزت الإصابات به أكثر من أربعمائة ألف حالة خلال الأسبوع الماضي.وأشارت إلى إمكانية لجوء الحكومة الباكستانية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الصارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.وتابعت مساعي الحكومة الباكستانية للحصول المبكر على اللقاء المضاد لفيروس كورونا لتوفيره في باكستان بأسرع وقت ممكن.وأخبرت عن تدشين شركة خطوط جوية جديدة في باكستان باسم "اير سيال" والتي بدأت أولى رحلاتها داخلية أمس السبت.وتناقلت تطورات الوضع في المناطق الشمالية من باكستان حيث يعاني سكانها من صعوبات في ممارسة الأنشطة اليومية بسبب تراكم الثلوج على الطرق وتراجع درجات الحرارة دون الصفر.وعرجت على تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعي في شبكة الإمدادات الوطنية في باكستان بسب ازدياد الطلب عليه للتدفئة المنزلية مع بد فصل الشتاء.كما تابعت جهود المصالحة الوطنية الأفغانية، عقب موافقة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على بدء مفاوضات مباشرة لتخفيف التوتر في البلاد، أملاً في التوصل إلى صيغة تفاهم تؤدي إلى إنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ عقود.// انتهى //11:32ت م0025