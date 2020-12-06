أبها 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واستنفذ إدارة التعليم بمحافظة بيشة غداً " ملتقى التعليم عن بعد " .وبين مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ناصر آل جافل أن الملتقى على مدى أسبوع يهدف إلى تطوير العملية التعليمية الافتراضية والتعرف على أساليب وأدوات التدريس عن بعد وتحسين نواتج التعليم والتعلم وتوظيف التقنية ،إلى جانب تطوير أدوار المعلم المعرفية والتقنية.ويستهدف الملتقى الطلاب والمعلمين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط وقادة ووكلاء المدارس والمشرفين التربويين وأولياء الأمور.// انتهى //11:58ت م0029