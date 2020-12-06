الخرطوم 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم،الضوء على تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان أن مجلس شركاء الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد .وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 661 إصابة جديدة، بفيروس كورونا.ونشرت صحف الخرطوم إعلان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن المنظمات الأممية تبذل قصارى جهدها لتأمين وصول المساعدات إلى إقليم تيجراي الإثيوبي.وأخبرت عن مصرع 4 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني، وأصيب آخرون في محاولة تسلل فاشلة أمس ، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.ولفتت الانتباه إلى تأجيل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الملتقى السياسي الليبي للاتفاق على آليات اختيار السلطة التنفيذية حتى الاثنين المقبل.وأولت صحف الأحد اهتماما بإعلان خلية الإعلام الأمني في العراق أمس تدمير خمسة أوكار لداعش بضربة جوية في سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين.وأبرزت تأكيد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال، في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل، تتضمن أيضاً تقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.// انتهى //12:00ت م0030