جدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسنفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5703 جولات رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1231 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة.وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2640 جولة ضُبطت خلالها 657 مخالفة ، والطائف 1008 جولات ضُبطت خلالها 352 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1604 جولات ضُبطت خلالها 173 مخالفة ، والقنفذة 451 جولة ضُبطت خلالها 49 مخالفة.وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "// انتهى //18:15ت م0136