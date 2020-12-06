الرياض 21 ربيع الآخر 1442 الموافق 6 ديسمبر 2020 واسأطلقت عمادة البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة مبادرة العيادة البحثية للعيادة التخصصية "تسهيل مهمة باحث" للأسبوع الثاني، وذلك بهدف الإجابة عن استفسارات برامج العمادة البحثية، وبرامج التمويل المؤسسي، وكيفيه النشر بالمجلات العلمية، وماهية أخلاقيات البحث العلمي، ومكافأت التميز البحثي، والتعريف بخدمات مركز الخدمات البحثية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث استهدفت المبادرة منسوبي التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدلله الجامعي، وأعضاء الهيئة التعليمية وطالبات الجامعة.وفي السياق ذاته أقامت عمادة البحث العلمي ممثلة بمركز أبحاث المجتمع دورة تدريبية بعنوان "كيف تؤلف كتاباً علميًا" مستهدفةً أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا والباحثين، وذلك من تقديم أستاذ علم النفس المرضي المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتور أحمد حمزة.ومن جانب آخر نظم مركز الدعم الطلابي والمهني جلسة افتراضية للإرشاد المهني الجماعي تحت عنوان "الخطة المهنية"، بإدارة المرشدة المهنية فاطمة العلولا.وأقامت وحدة التوعية الفكرية ورشة عمل بعنوان "المواطنة الرقمية" بمشاركة الدكتور أحمد اليوسف، والدكتورة اعتدال العبدالكريم، والدكتورة عائشة حجازي، حيث تناولت الورشة القوانين الرقمية في السعودية، وأمن المعلومات، وجودة الحياة، وكيفية تفعيل المواطنة الرقمية بإيجابية.يُشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الأسبوع المنصرم عقدت أكثر من (10) ملتقيات علمية مابين ورش عمل، ودورات، وندوات، وذلك في ظل سعيها الدائم إلى تحقيق توازن بين إنتاج المعرفة وبين نشرها، بما يخدم مجتمعي الجامعة الداخلي والخارجي في بيئة تلبي احتياجات التنمية الوطنية الشاملة.//انتهى//18:37ت م0137