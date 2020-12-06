رفحاء 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسكرم محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم بمقر المحافظة الفرق التطوعية التابعة لجمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ، تزامناً مع الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للتطوع لعام 2020، وتفعيل يوم التطوع السعودي "عطاء وطن"، مشيدا بجهود المتطوعين وما يقدمونه من خدمات للوطن والمواطن ، ومؤكداً أهمية نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع ورفع وعي أفراده، تعزيزاً لقيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة.كما استمع لشرح مفصل عن أعمال جمعية نماء التطوعية،وشاهد عرضا مرئيا عن الأعمال التطوعية التي قامت بهاخلال عام 2020م.// انتهى //18:49ت م0139