المنامة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم بوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة.واستعرض خلال اللقاء مسار علاقات الصداقة بين البحرين وبريطانيا في المجالات كافة، والتأكيد على حرص البلدين على الارتقاء بالتعاون والتنسيق الثنائي بما يلبي المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:52ت م0140