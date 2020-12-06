حفر الباطن 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في المحافظة اليوم قائد الدوريات الأمنية بمحافظة حفر الباطن العقيد عوض لفاء المطيري الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه.ورحب سموه بقائد الدوريات الأمنية بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مؤكداً أهمية تكاتف جميع الجهات الأمنية بمحافظة حفر الباطن لأداء وإنجاح مهام العمل الأمني على الوجه المطلوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.//انتهى//18:58ت م0141