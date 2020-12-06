الباحة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساختتم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم "دوراته وورش العمل التأهيلية التي أقامها في الباحة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بتخريج 170 متدرباً ومتدربة في 4 مسارات: السيارات اللاسلكية، والطائرات اللاسلكية، والروبوت، والطباعة ثلاثية الأبعاد.وأقيمت الدورات في مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة خلال المدة من (22 إلى 26 نوفمبر) للفتيات , ومن ( 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر ) للشباب بالشراكة مع تعليم أمانة وأمارة منطقة الباحة .واستهدفت الدورات -التي بلغ عددها 8 على مدى 14 يوماً- الشباب والفتيات، وحاضر فيها 5 محاضرين هم: عبدالله حدادي، وفاضل كعكي , وفيصل الجليل, وهداية المحيني, ورزان السويلمي, قدموا تدريبات نظرية وعملية تضمنت طباعة ثلاثي الأبعاد، وكان التدريب على 3 مراحل، المرحلة النظرية ثم العملية ثم خاض المتدربون في ختام الدورات بطولة ودية في الكراولر .من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة الباحة وسمو وزير الرياضة على دعمهما لأنشطة الاتحاد , مشيراً إلى أن المشاركة والتفاعل كان جيداً من الجميع, منوها في هذا الصدد بتعاون الجهات الحكومية في منطقة الباحة مع الاتحاد لنجاح الدورات التي تميزت بالمشاركة والتفاعل الكبير من الجميع.وبين أن اختبار منطقة الباحة لإقامة دوراته لتنوع تضاريسها ولتهيئتها الطبيعية لممارسة الرياضات اللاسلكية بجميع أنواعها, ونعد الجميع في الفترة المقبلة بالمزيد من البرامج والبطولات المختلفة والفعاليات المصاحبة , وصولاً لتحقيق هدفنا الرئيس وهو نشر ممارسة الرياضات اللاسلكية في مختلف مناطق المملكة ولجميع شرائح المجتمع.// انتهى //19:19ت م0146