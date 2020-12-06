بريدة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمنسوبي القطاع الصحي بالمنطقة ولأسرة استشاري أمراض الكلى المستشار الفني لمدير مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة الدكتور عبدالله نصري - رحمه الله -.ونوه سموه خلال زيارته المستشفى اليوم، بما قدمه من جهود وأعمال مهنية وإنسانية في القطاع الصحي لأكثر من 30 عاماً.وقدم سموه باسمه ونيابة عن أبطال الصحة ومسؤولي وأهالي المنطقة درع "الطبيب المثالي" تقديراً رمزياً لما قام به الدكتور نصري.// انتهى //19:30ت م0149