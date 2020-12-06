نجران 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة نجران اليوم حملة نظافة تطوعية بعنوان "عطاء وطن"،تزامناً مع فعاليات الاحتفال بيوم التطوع السعودي والعالمي 2020،وذلك بمنتزه أبا الرشاش.وأكد أمين المنطقة المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي، أن الحملة نفذت بمشاركة الأمانة وعدد من المتطوعين والمتطوعات بهدف تنمية ثقافة العمل التطوعي وتعزيز أثرها في خدمة المجتمع من خلال إيصال رسالة توعوية لزوار المنتزهات والأماكن العامة بأهمية المحافظة على البيئة ونظافتها ،والمرافق العامة بما يسهم في تحقيق جودة الحياة وصحة المجتمع.// انتهى //23:19ت م0178