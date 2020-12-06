تونس 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأفادت رئاسة الحكومة التونسية، بأن التمديد في الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا من عدمه، يبقى خاضعًا لتطور الوضع الوبائي في تونس.وأضافت في بيان صادر عنها اليوم أنه تقرر التمديد في مواصلة حظر التجوال إلى غاية 30 ديسمبر 2020، مع التخفيف في باقي الإجراءات، على إثر الاطلاع على رأي اللجنة العلمية وموقف وزارة الصحة، بخصوص المقترحات المزمع اتخاذها كإجراءات في المجال.ودعت إلى ضرورة التقيد المطلق بهذه الإجراءات واحترام مختلف "البروتوكولات" الخصوصية التي وُضِعَت؛ قصد السماح بتواصل بعض الأنشطة الحيوية.// انتهى //23:19ت م0179