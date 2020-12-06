مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسافتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, ندوة "تنسيق العمل التطوعي في الحرمين أهميته وآثاره" التي أقامتها الإدارة العامة لتنسيق العمل التطوعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.وأكد معاليه خلال الندوة أن العمل التطوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح، وخدمة للمجتمع وتعزيز للانتماء الوطني، وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع المتكافل، ومن أهم العوامل المؤثرة على إعداد الأجيال.وأوضح السديس أن أهمية العمل التطوعي تتجلى في القيم الاجتماعية وتتسامى بين أفراد المجتمع الواحد، فالعمل التطوعي عمل نبيل يعزز التكافل الاجتماعي وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمع، كما حثت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على تعميق روح العمل التطوعي في المجتمع المسلم، كما أن ثقافة التطوع المجهولة حالياً، موجودة في تراثنا الإسلامي منذ القدم.ونوه الرئيس العام إلى أن المملكة سبّاقة في هذا المجال، ضاربة أروع الأمثلة فيه، فلا غرو أن يعد من أهم أولويات القيادة الرشيدة لهذا البلاد - حفظها الله – وأنه واحد من أهم الركائز الأساسية لرؤية المملكة (2030)، ألا وهو الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي سنوياً.بعد ذلك, كرّم معاليه الجهات المشاركة في الندوة وعددا من قيادات ووكلاء الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين.// انتهى //23:22ت م0180