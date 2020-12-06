جيزان 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسافتتح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمقر الجامعة اليوم، فرق العمل التطوعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر من كل عام، بعنوان "عطاء وطن" .وأكد معاليه أن رؤية المملكة 2030 ركزت على تنمية وتطوير مجالات العمل التطوعي الذي يهتم بتفعيل التعاون بين فئات المجتمع المختلفة للمساعدة في بناء مجتمع متكامل ومتماسك، مضيفاً أن من أهداف التحاق طلبة الجامعة بالفرق التطوعية هو تنمية مهاراتهم في كيفيّة التعامل والتعاون مع المجتمع، ورفع الوعي الذاتي لديهم، لاستشعار دوره ومسؤوليته في نهضة وطنه ونمو مجتمعه.وتضم وحدة العمل التطوعي بالجامعة 11 فريقاً في مختلف كليات الجامعة، وهي فريق الدعم والمساندة بكلية الهندسة، وفريق التصاميم بكلية التصاميم والعمارة، وفريق التثقيف الصحي بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة، والفريق الطبي التطوعي بكلية الطب، وفريق الإرشاد السياحي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفريق النشاط الرياضي التطوعي بكلية التربية، وفريق العلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وفريق الإعلام، وفريق استشارة بكلية الشريعة والقانون، وفريق إدارة الفعاليات بعمادة شؤون الطلاب./ انتهى//23:26ت م0183