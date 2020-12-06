القاهرة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واستغلب فريق الاتحاد الليبي على فريق هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.وبهذا الفوز تأهل الاتحاد الليبي للدور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مع فريق بيراميدز وصيف النسخة الأخيرة من البطولة القارية.ومن المنتظر أن يحلّ بيراميدز ضيفاً على الاتحاد الليبي أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري خارج أرضه، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.//انتهى//23:30ت م0184