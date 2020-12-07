نواكشوط 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسشاركت موريتانيا في القمتين الاستثنائيتين للاتحاد الأفريقي (القمة الثالثة عشرة حول المنطقة التجارية الحرّة بأفريقيا والقمة الرابعة عشرة حول إسكات البنادق التي احتضنتهما جمهورية جنوب أفريقيا يومي 5 و6 من الشهر الجاري عن طريق المنصات الافتراضية.وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في كلمة له عن ارتياح بلاده للتقدم المحرز في المفاوضات على مستوى النظام القانوني لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإيمانه بأنها ستشكل نقلة نوعية في أفريقيا،لما ستحققه من نتائح إيجابية على اقتصاديات دول القارة، كما أنها ستسهم بلا شك في تحقيق التنمية في أفريقيا.وأكد دعم موريتانيا لما جاء في إعلان جوهانسبورغ، مجددا بالمناسبة نداء بلاده لإلغاء كلي لمديونية أفريقيا.وأكدت موريتانيا فيما يخص قمة إسكات البنادق، أنها ضرورية لأنها تأتي في وقت مهم وحساس ستشهد فيه القارة انطلاقة تبادلاتها التجارية في إطار المنطقة التجارية الحرة القارية، ويجب التحضير لذلك بإسكات البنادق وحل النزاعات والصراعات التي أنهكت كاهل القارة.وأوضح أنّ موريتانيا أخذت على عاتقها إلى جانب أشقائها في مجموعة دول الساحل الخمس المضي قدما في تحقيق السلم في منطقة الساحل وإخماد نار الحرب، وذلك بمقاربة تعتمد التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأساس لحلّ فتيل الأزمات، وأنّ موريتانيا تدعم جهود الاتحاد الأفريقي في هذا الإطار وتؤيد تمديد المدة الزمنية لإسكات البنادق وتدعم ما جاء في إعلان جوهانسبورغ بشأن إسكات البنادق.// انتهى //00:51ت م0185