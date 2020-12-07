الرياض 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واساستقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمكتب سموه بقصر الوادي في المنامة ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الذي يزور البحرين لحضور منافسات جائزة سباق رولكس الصخير الكبرى للفورمولا ١، موطن سباق السيارات في الشرق الأوسط.ورحب الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مؤكدًا أن زيارته لبلده الثاني تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين وشعبهما الشقيقين، والتي بناها حكام البلدين على أسس متينة، وعزز من قوتها الرعاية والاهتمام الكبيرين التي أولاهما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول تطوير العلاقات وأطر التعاون المشترك على الصعيد الرياضي، والتعاون المشترك بين اللجنتين، بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي الرياضة ويرفع من مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية بالصورة التي تحقق المزيد من الإنجازات.وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: "إن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لمملكة البحرين لحضور جائزة سباق رولكس الصخير الكبرى للفورمولا ١، هي بكل تأكيد دعم واضح وكبير من الشقيقة المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين في احتضانها وتنظيمها لهذا السباق العالمي، الذي يُعد السباق الدولي الثالث الذي تنظمه البحرين، بعد نجاحها في تنظيم سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات "الجولة السادسة من بطولة العالم للتحمل WEC "في الفترة 19- 21 نوفمبر، وسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ١ في الفترة 27- 29 نوفمبر".وتابع سموه: "السعودية حظيت بثقة الاتحاد الدولي للسيارات FIA لتنظيم سباق الفورمولا ١ في مدينة جدة يوم 28 نوفمبر العام المقبل، والذي يعكس مدى حرص واهتمام المملكة في تعزيز هذه الرياضة بالمنطقة"، مؤكدًا أن البحرين ستسخر خبراتها في تنظيم سباق الفورمولا واحد لدعم الشقيقة الكبرى لتأكيد الحضور السعودي على خارطة رياضة السيارات العالمية.من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني، ونعتز أن تكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الرياضي وبخاصة على صعيد رياضة السيارات، فالبحرين أضحت محطة عالمية رئيسية بالمنطقة لاحتضان سباقات الفورمولا، والتي عززت من مكانتها الكبيرة على خارطة الرياضة الدولية، كما أنها استطاعت أن تثبت قدرتها وكفاءتها على تنظيم السباق في جميع الظروف وبخاصة الظرف الاستثنائي الذي فرضته تداعيات جائحة كورونا على الرياضة في العالم، لتضيف لرصيدها النجاح والتميز".وتابع سموه: "مما لاشك فيه، أن الخبرة البحرينية في هذا المجال، ستكون رافداً مهماً لتبادل الخبرات بين البحرين والسعودية، على الشكل الذي يحقق النجاح المنشود للسباق العالمي بجدة في نوفمبر 2021. مثمنين الجهود المميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لتطوير الرياضة البحرينية، من خلال البرامج والخطط التي تسهم في تحقيق المزيد من النجاحات لقطاع الرياضة البحريني".حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.// انتهى //00:54ت م0186