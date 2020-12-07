مكة المكرمة 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسافتتح محافظ الجموم فهد القثامي اليوم, مبادرة " للخير تطوعنا " وذلك ضمن فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي المقام تحت شعار " عطاء وطن ".وتضمن حفل الافتتاح عروضاً مرئيةً تتناول أهمية العمل التطوعي والأثر الإيجابي له على الفرد والمجتمع, وإنجازات مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة والجهات الأهلية التي يُشرف عليها وجهود الجهات والمتطوعين خلال جائحة كورونا.وأثنى محافظ الجموم في كلمته على جهود مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة في دعم جميع فئات المجتمع المحلي, مبيناً أن المبادرة تتضمن عدداً من الفعاليات التي تستهدف رجال الأمن وعمال النظافة و الطلاب وفعاليات مجتمعية أخرى.وفي ختام الحفل أعرب مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة عن شكره للجهات الأهلية والحكومية والمتطوعين والمتطوعات المشاركين في تفعيل المبادرة.// انتهى //00:55ت م0187