أبها 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واسأطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أمس، فعاليات متعددة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2020م.واشتملت الفعاليات التي أقيمت بمجمع "الراشد مول" في أبها على التعريف بمفهوم أعمال التطوع في الهلال الأحمر وبعض الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأعمال التطوعية كتقديم خدمات الفحص الطبي لزوار المعرض.وأشار المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري إلى أن الفعاليات تضمنت حفل تكريمي للمتطوعين والمتطوعات جرى خلاله تقديم عرض مرئي لإنجازات إدارة التطوع خلال 2020م، مبيناً أن عدد المتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر بمنطقة عسير بلغ 1767 متطوعاً ومتطوعة، شاركوا في 262 فعالية تنوعت ما بين مشاركات وطنية واجتماعية، وأيام عالميه بعدد ساعات بلغ 15514 ساعة تطوعية.// انتهى //00:55ت م0188