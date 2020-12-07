أديس أبابا 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 06 ديسمبر 2020 م واستنعقد دورة 2020 للمؤتمر الاقتصادي الأفريقي، عن بعد بين 8 و 10 ديسمبر الجاري ، تحت اسم "أفريقيا ما بعد كوفيد-19 : الإسراع نحو التنمية المستدامة الشاملة"، المنظمة بشكل مشترك بين البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وسيناقش المؤتمر،الذي يشارك فيه العديد من الأطراف المختلفة من ضمنها صناع قرارات سياسية وباحثون، التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة كوفيد-19 والتدابير الرامية إلى تقليص حدتها.وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن المؤتمر سيبحث على الخصوص السبل الكفيلة بتمكين الدول الأفريقية من تعزيز متانتها والإعداد بشكل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.// انتهى //02:38ت م0192