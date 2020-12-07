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الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبق
أمير القصيم يقدم العزاء في وفاة طبيب سوداني
فيصل بن فرحان يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
وزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البحرين
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُكرّم "البنك الأهلي"
وزير المالية: تجاوبنا مع الجائحة بشجاعة وسرعة.. ونلاحظ الآن نتائج مبشرة للاقتصاد
أمانة الرياض تجند 2.2 ألف عامل وأكثر من 800 معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقية
هيئة الترفيه تطلق فعالية «أوايسس الرياض» مطلع الشهر المقبل
انطلاق المرحلة الأولي من مبادرة «عشان أحب السعودية»
«موانئ » تحقق في حادث تصادم بين سفينتي بضائع سعودية وتنزانية
المركز الوطني للأرصاد: 2019 سابع الأعوام سخونه على المملكة منذ 1985م
مصر: ارتفاع الاحتياطي من النقدي الأجنبي إلى 39.221 مليار دولار
تونس: تمديد حظر التجوال حتى 31 مارس للحد من تفشي كورونا
بريطانيا تبدأ الثلاثاء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في لحظة «تاريخية»
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