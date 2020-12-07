الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة رئيس الوزراء الأسبقأمير القصيم يقدم العزاء في وفاة طبيب سودانيفيصل بن فرحان يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنىوزير الرياضة يلتقي برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البحرينوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يُكرّم "البنك الأهلي"وزير المالية: تجاوبنا مع الجائحة بشجاعة وسرعة.. ونلاحظ الآن نتائج مبشرة للاقتصادأمانة الرياض تجند 2.2 ألف عامل وأكثر من 800 معدة لتنفيذ أعمال الصيانة الاستباقيةهيئة الترفيه تطلق فعالية «أوايسس الرياض» مطلع الشهر المقبلانطلاق المرحلة الأولي من مبادرة «عشان أحب السعودية»«موانئ » تحقق في حادث تصادم بين سفينتي بضائع سعودية وتنزانيةالمركز الوطني للأرصاد: 2019 سابع الأعوام سخونه على المملكة منذ 1985ممصر: ارتفاع الاحتياطي من النقدي الأجنبي إلى 39.221 مليار دولارتونس: تمديد حظر التجوال حتى 31 مارس للحد من تفشي كورونابريطانيا تبدأ الثلاثاء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في لحظة «تاريخية»// يتبع //06:04ت م0003