وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي جاءت بعنوان ( نجاحات عملية ) : بين مخاطر تفشي جائحة كورونا التي داهمت البشرية جمعاء ، وما اقترن بها من غموض ومخاوف ، وبين التفاؤل اليوم بقرب تجاوزها، قطع العالم شوطا كبيرا وبفاعلية عالية قادته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، وتوجتها المخرجات غير المسبوقة للقمتين التاريخيتين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ، تمثلت في المبادرات التريليونية وخارطة طريق عملية وهادفة ، نثرت في مجملها آمالا حقيقية باختصار زمن عبور أصعب أزمة واجهها العالم دولا وشعوبا على الصعيدين الصحي والاقتصادي.واعتبرت ان علامات التفاؤل تتجلى اليوم بقوة في مؤشرات التعافي الاقتصادي المتزايد في كثير من الدول وحركة التجارة العالمية ، وبشائر بدء طرح عديد من اللقاحات المعتمدة ، وفي كافة هذه التطورات قدمت المملكة أنموذجا للمسؤولية عالميا ، ونجاحات رائدة داخليا في مواجهة تحديات الجائحة ، وهاهي الأرقام تعكس التراجع الواضح في أعداد الإصابات وارتفاع معدلات التعافي ، في الوقت الذي تسجل فيه المملكة تقدما زمنيا في تأمين اللقاحات ، وتمكنها من إجراء تعاقدات مهمة ، لتكون بذلك من الدول الأولى ، والاستعداد لإعلان آلية التسجيل لأخذ لقاح فيروس كورونا، بعد التأكد من مأمونيته وفعاليته ، ودائما وأبدا تظل المقاصد الإنسانية الحاضر الأهم في سياسة المملكة ومواقفها على كافة الأصعدة.// يتبع //06:05ت م0005