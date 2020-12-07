سيئول 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.وقالت السلطات يوم الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.// انتهى //06:06ت م0007