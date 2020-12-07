مكة المكرمة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأجرى مستشفى أجياد للطوارئ في مكة المكرمة 188643 تحليلا مخبريا خلال العام الجاري، وذلك بواقع 35644 عينة، حيث تم إجراء 168398 تحليلا كيميائيا بواقع 20505 عينة و 19154 تحليل صورة دم و 503 تحاليل طفيليات و 588 لقسم بنك الدم في المستشفى.وتحرص إدارة مستشفى أجياد للطوارئ على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، كما تعمل على تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية وفق خطط معدة مسبقاً.// انتهى //11:17ت م0024