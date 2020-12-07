الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واستلقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:20ت م0025