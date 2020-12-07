رام الله 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1758 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قدم مستوطنون يهود، على تقطيع 42 شجرة زيتون معمرة، وهدم جدران استنادية حجرية في أراضي قرية ياسوف، شرق سلفيت. فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، المزارعين من العمل داخل أراضيهم في قرية عاطوف في الأغوار الشمالية، واستولت على جرافتين.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين أن اتخاذ قرارات أممية لا تنفذ واعتماد مشاريع قرارات تبقى حبيسة الأدراج، وصيغ الحرص على تحقيق السلام والتعبير عن النوايا الدولية الحسنة لا تشكل أية ضمانة أو حصانة لمبدأ حل الدولتين، أمام هذا الاستهتار الإسرائيلي بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولي.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل الطفل علي أبو عليا من قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطيني الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية، وتستدعي التحقيق والمساءلة.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام 45 مستوطنا، و44 طالبا يهوديا، باحات الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.ورصدت دعوة قادة اتحاد منظمات جبل الهيكل جمهور المتطرفين اليهود إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" في المسجد الأقصى.// انتهى //11:20ت م0026