الباحة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واستفقد ‫أمين منطقة الباحة‬ الدكتور علي بن محمد السواط أمس, العديد من المشروعات والخدمات البلدية بمركز معشوقة بمحافظة القرى، شملت مشروع مطل سد بيده، ومبنى المجلس البلدي، وساحات ومواقف مركز بيده، إضافة لطريق بيده معشوقة.كما دشن الدكتور السواط عدداً من المشروعات المنجزة منها منتزه وادي القوافل، ومنتزه شمال معشوقة، وإزدواجية طريق الناصف بمركز معشوقة، والمنطقة المركزية بمعشوقة، ومشاريع السيول والإنارة والساحات، ومشروع ملعب معشوقة، ومبنى البلدية الجديد، حيث شهد الدكتور السواط توقيع عدد من الشراكات المجتمعية.من جانب آخر, التقى الدكتور السواط, برؤساء المراكز وأعضاء المجلس البلدي والأهالي، داعياً الجميع على مضاعفة الجهود والعمل الجاد لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمركز.// انتهى //11:27ت م0028