بريدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف اليوم الخامس من شهر ديسمبر، تحت شعار "عطاء وطن"، لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع من خلال العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات - عن بُعد - على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس خلال الفترة 21 - 25 من الشهر الجاري.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح أهمية العمل التطوعي وتنميته لدى الطلاب والطالبات، كقيمة إنسانية نبيلة، مؤكداً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين، ودعماً لدورهم في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالوطن وتشجيع ثقافة العطاء بلا مقابل، مشيراً إلى جهود الإدارة العامة ومنسوبيها في العمل التطوعي خلال جائحة كورونا، إضافةً إلى مشاركتها في الأعمال التطوعية الأخرى ومنها موسم الحج والعمرة، مبيناً أن مجموع المتطوعين المسجلين لمساندة جهود الوقاية من فيروس كورونا في عام 2020 م بلغ ١١٦٩ متطوعاً ومتطوعة.يذكر أن الأعمال التطوعية التي تشرف عليها إدارة النشاط الطلابي "بنين - بنات" استقطبت أكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة للتطوع في المجالات الوطنية والمجتمعية والإنسانية والبيئية والصحية ، قدموا خدمات استفاد منها ٦٢٧٥٤ شخصا، في حين بلغ عدد الطالبات المتطوعات في المجال البيئي والإنساني أكثر من ٥٠٠ طالبة، حيث استفاد ٥٣٣٩٧ شخصا من خدماتهم من جميع شرائح المجتمع .// انتهى //11:28ت م0029