المدينة المنورة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة عدداً من المبادرات والأنشطة الهادفة لترسيخ قيمة التطوع وإبراز جهود المتطوعين احتفاءً باليوم العالمي للتطوع الذي تضمن تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التطوعية في أماكن مختلفة بمشاركة العديد من الجهات الخدمية والمتطوعين .ودشن معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي فعاليات اليوم العالمي للتطوع المقامة بحديقة الملك فهد، تضمنت تلوين عدد من الواجهات الجدارية الفنية "عشان أحب السعودية" وتلوين الزخارف والمصدات ومواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.وأكد المهندس البلهيشي أن العمل التطوعي يُعد أبرز مظاهر التقدم والازدهار في المجتمعات، مشيراً إلى أن رؤية المملكة وضعت العمل التطوعي ضمن المحاور الهامة للوصول لمليون متطوع بحلول عام ٢٠٣٠، مضيفا أن أمانة المدينة المنورة أولت اهتمام بالغ للعمل التطوعي من خلال شراكتها المجتمعية مع العديد من الجمعيات التطوعية والجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ برامج للعمل التطوعي وإشراك عدد من المتطوعين إيمانا منها بأهمية العمل وأثره المستدام على مسيرة التنمية .// انتهى //11:31ت م0032