الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأطلقت الجمعية الدعوية للصم، مشروع كتب تعليم القرآن الكريم للصم والمترجم بلغة الإشارة، وذلك في سعيها لابتكار وتطوير برامج ومشاريع تسهم في توعية الصم وتعليمهم أمور دينهم وتمكينهم من اكتساب ما يحتاجونه من العلوم الشرعية.ويأتي المشروع في ثلاث مراحل، الأولى، تتضمن ترجمة للقرآن الكريم للصم بلغة الإشارة الوصفية والأبجدية الإشارية والشفاه والكتابة والنطق لطلاب الصف الأول الابتدائي، مقسمة على فصلين دراسيين، وتشمل سور الفاتحة، الناس، الفلق ، الإخلاص، فيما تواصل المرحلة الثانية تطوير وإصدار سلسلة مشروع كتب المنهج الدراسي من الصف الثاني الابتدائي إلى المرحلة الثانوية " نظام المقررات" لسور القرآن الكريم بحسب توزيع المنهج الدراسي المعتمد في وزارة التعليم لمعاهد وبرامج فصول الأمل للصم، كما ستصدر قريبا المرحلة الثالثة كتب حلقات تحفيظ القرآن الكريم للصم بنظام المستويات لحفظ كتاب الله.ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، إلى أن الجمعية تقدم خدماتها داخل المملكة وخارجها عبر وسائل التقنية والإعلام الحديث، بما يتسق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.من جهته، أوضح معد ومؤلف الكتب محمد الصحبي، أن فكرة ترجمة القرآن الكريم بطريقة " التواصل الكلي " بلغة الإشارة الوصفية والأبجدية الإشارية والشفاه والكتابة والنطق، تهدف إلى إيصال ما يشتمل عليه من علم وحِكم وأحكام وعبر ومواعظ لفئة الصم.بدوره أشار المدير التنفيذي للجمعية سامي بن مسفر السعرة إلى أن من أهم أهداف المشروع العمل على توحيد الإشارات الوصفية لكلمات القرآن باللغة الإشارية العربية للصم بسبب اختلافها محلياً وإقليمياً ودولياً.// انتهى //11:38ت م0033