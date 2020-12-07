الخرطوم 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء ،على توالي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى السودان،حيث سجلت أمس 223 حالة إصابة جديدة ، لترتفع الحالات إلى 19468 حالة متضمنة 1295 وفاة و 11021 حالة تعافي.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم فى السودان إبراهيم الشيخ،قوله إن قوى الحرية والتغيير اتفقت مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة رباعية من أطراف العملية السلمية، الحرية والتغيير، ومجلس الوزراء، والمكون العسكري، والحركات المسلحة، لإدارة حوار بناء حول كل ما يتعلق بمجلس الشركاء من اختصاصات ومهام ولائحة لضبط أعماله.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت عن مقتل مالا يقل عن 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، في تسلل أحبطته قوات الجيش شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة.وأوردت صحف الإثنين نبا مقتل 5 إرهابيين أمس بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في منطقة تل الذهب بناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.وأولت اهتماما ببدء جلسة مجلس النواب اليوم بمدينة غدامس جنوب غرب البلاد من أجل مناقشة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، وخارطة طريق المجلس.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مبادرة الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق تمثل تطوراً مهماً في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في أفريقيا.ونشرت صحف السودان إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار جنوب أفغانستان.// انتهى //11:44ت م0034