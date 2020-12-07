بغداد 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على عدد من الملفات الداخلية في مقدمتها التحضيرات الجارية من قبل مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في السادس من يونيو القادم.وعرجت على مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للعام 2021, ومطالبات البرلمانيين للحكومة بالإسراع بتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه .وتناولت الأنباء التي أشارت إلى انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية, بالتزامن مع اعتماد لقاح لفيروس كورونا, مبرزة تأثير ذلك على الوضع المالي والاقتصادي للعراق الذي يعتمد بنسبة 90 % تقريبا على وارداته المالية المتأتية من صادراته النفطية.وتابعت الصحف مجددا الخطوات المتخذة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي ,منوهة بتخصيص الحكومة مبلغ 400 مليار دينار عراقي لمباشرة المرحلة الأولى للمشروع على أن يضاف له مبلغ آخر في موازنة العام القادم 2021.// انتهى //11:50ت م0037