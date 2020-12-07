جيزان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساحتفت العديد من الجهات الحكومية والخيرية بمنطقة جازان مساء أمس، بمناسبة اليوم العالمي والسعودي للتطوع ، من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية والبرامج الاحتفالية بالمناسبة.وتضمنت هذه الفعاليات العديد من المبادرات وأعمال النظافة وغرس الأشجار،وتنفيذ ركن توعوي بأهمية التطوع ، وغرس أشجار الزينة.كما نفذ عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة ، برامج ومبادرات متنوعة شملت نظافة الأحياء والقرى التابعة لهما ، وغرس الأشجار ، وإعادة دهان علامات السير التحذيرية الأرضية بالشوارع والطرق .// انتهى //15:26ت م0113