رياضي / مركز تدريب مكة المكرمة يُتوج بكأس المصارعة الرومانية للشباب
الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس
الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس
تُوج مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب تحت (23) سنة .
وجاء تحقيق المركز للكأس بحصوله على المركز الأول برصيد (199) نقطة في ختام المنافسات التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد النفيسة الذي توج الفائزين .
وحل ثانياً مركز تدريب الرياض برصيد (155) نقطة ، وثالثاً مركز تدريب الدمام برصيد ( 154) نقطة ، ونال جائزة أفضل لاعب تركي محمد الحارثي من "مركز تدريب مكة المكرمة " ، فيما أدار البطولة (12) حكماً .
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15:26ت م
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