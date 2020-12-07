الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واستُوج مركز تدريب مكة المكرمة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الرومانية للشباب تحت (23) سنة .وجاء تحقيق المركز للكأس بحصوله على المركز الأول برصيد (199) نقطة في ختام المنافسات التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد النفيسة الذي توج الفائزين .وحل ثانياً مركز تدريب الرياض برصيد (155) نقطة ، وثالثاً مركز تدريب الدمام برصيد ( 154) نقطة ، ونال جائزة أفضل لاعب تركي محمد الحارثي من "مركز تدريب مكة المكرمة " ، فيما أدار البطولة (12) حكماً .// انتهى //15:26ت م0114