الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأشاد سفير دولة الإمارات العربية لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالتنظيم المميز الذي حظي به مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الخامسة هذا العام.وقال عقب زيارته أمس لمقر المهرجان: "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يُسجل مجدداً تنظيماً استثنائياً في ظل ظروف استثنائية، ودعم لا محدود من القيادة في المملكة -حفظهم الله- ومجهود عظيم من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين يرتقي لهذا الحدث الكبير".وشملت جولة السفير ميدان العرض والتحكيم، وإستديوهات البث، حيث كان في استقباله بمقر المهرجان الرئيس التنفيذي المكلف لنادي الإبل محمد المسحل.يُشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يشهد مشاركة كبيرة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تأهلهم في الكثير من المنافسات بالمهرجان.// انتهى //15:31ت م0115