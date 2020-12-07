الظهران 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، تاريخ 13 جمادى الأولى المقبل، موعدا نهائيا لتلقي المشاركات في "مسابقة الأبحاث والأوراق العلمية الخاصة بتطوير وعمارة المساجد".وتستهدف المسابقة المتخصّصين المحليين والدوليين من المعماريين والمصممين والفنانين والحرفيين والشعراء والكتّاب والباحثين والمؤرخين ومشرفي وأمناء المتاحف، لتقديم أبحاثهم وأفكارهم التي تركّز على تطوير المساجد في البنية المعمارية والزخارف الداخلية والخارجية للمسجد، بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي للمساجد وعمارتها الذي من المقرّر أن ينظّمه "إثراء" خلال الفترة المقبلة.// انتهى //15:42ت م0118