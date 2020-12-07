الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسشهدت عروض شوط سيف الملك للون المجاهيم، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للابل في نسخته الخامسة حضوراً جماهيرياً كبيراً ، رغم درجات الحرارة المنخفضة.وسجلت منطقة الصياهد " مقر المهرجان " اليوم الإثنين، أقل درجة حراره منذ انطلاقة الحدث يوم ١ ديسمبر الجاري، ويستمر حتى ١٤ يناير، المقبل إلا أن برودة الطقس لم تمنع الجماهير من الحضور ومشاهدة الشوط، الذي شهد منافسة قوية بين المنقيات المشاركة، وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتحرص الجماهير على الحضور للاستمتاع بالعروض، والاستفادة من الجوائز المقدمة من إدارة المهرجان، والتي تتضمن اختيار عدد من الحضور لدخول مسابقة "القعود قعودك"، إضافة إلى جوائز عينية .// انتهى //15:42ت م0119