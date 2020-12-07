ثقافي / جامعة الأمير سطام بالخرج تقيم غداً ندوةً حول خطر "التطرف الفكري"
الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس
السيح 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس
تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً - عبر تطبيق زووم- ، ندوة "عن بعد" حول خطر التطرف الفكري , بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين .
وتتناول الندوة التي تعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، أهمية الانتماء الوطني ، وخطورة توجه المتطرفين ، ودور الطالب الجامعي في مواجهة الفكر المتطرف .
وتأتي الندوة ضمن فعاليات اللقاء الثالث من مقهى الحوار الذي تنظمه وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم بعمادة شؤون الطلاب ، الهادف إلى إثراء المعرفة.
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15:43ت م
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