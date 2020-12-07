السيح 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس‏تقيم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً - عبر تطبيق زووم- ، ندوة "عن بعد" حول خطر التطرف الفكري , بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين .وتتناول الندوة التي تعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح ، أهمية الانتماء الوطني ، وخطورة توجه المتطرفين ، ودور الطالب الجامعي في مواجهة الفكر المتطرف .وتأتي الندوة ضمن فعاليات اللقاء الثالث من مقهى الحوار الذي تنظمه وحدة الوعي الفكري وتعزيز القيم بعمادة شؤون الطلاب ، الهادف إلى إثراء المعرفة.// انتهى //15:43ت م0120